Програма ''Гостре питання''. П'ятдесят восьмий гість - Геннадій Москаль ч.1

Програма ''Гостре питання''. П'ятдесят восьмий гість - Геннадій Москаль ч.199 Читати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.
Сьогодні на "допиті" ObozTV — український політик, генерал-лейтенант міліції, кандидат юридичних наук, доцент Геннадій Москаль.
Продовження програми ''Гостре питання''. П'ятдесят восьмий гість — Геннадій Москаль | ч.2
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