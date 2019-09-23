Програма ''Гостре питання''. П'ятдесят шостий гість — Мамука Мамулашвілі ч.1

Програма ''Гостре питання''. П'ятдесят шостий гість — Мамука Мамулашвілі ч.142 Читати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.
Сьогодні на "допиті" ObozTV — командир підрозділу '' Грузинський легіон '' Мамука Мамулашвілі.
Продовження програми '' Гостре питання ''. П'ятдесят шостий гість — Мамука Мамулашвілі | ч.2
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