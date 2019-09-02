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2 вересня • оновлено в 19:29
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Програма ''Гостре питання''. П'ятдесят перший гість - Олексій Гончаренко ч.2

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Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – український політичний та громадський діяч, депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко.

Початок програми ''Гостре питання''. П'ятдесят перший гість - Олексій Гончаренко | ч.1

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Теми
Гостре Питання Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олексій Гончаренко
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