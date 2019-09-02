Програма ''Гостре питання''. П'ятдесят перший гість - Олексій Гончаренко ч.2

Програма ''Гостре питання''. П'ятдесят перший гість - Олексій Гончаренко ч.2193 Читати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – український політичний та громадський діяч, депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко.
Початок програми ''Гостре питання''. П'ятдесят перший гість - Олексій Гончаренко | ч.1
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