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Програма ''Гостре питання''. Одинадцятий гість – Віталій Купрій | ч.2

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Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – народний депутат України Віталій Купрій.

Початок програми '' Гостре питання ''. Одинадцятий гість – Віталій Купрій | ч.1

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