Програма ''Гостре питання''. Двадцять третій гість – Сергій Поярков ч.1

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – політичний діяч, український художник і коментатор Сергій Поярков.

Продовження програми '' Гостре питання ''. Двадцять третій гість – Сергій Поярков | ч.2

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