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Програма ''Гостре питання''. Двадцять перша гостя – Лариса Ніцой ч.2

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Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL .

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – українська письменниця Лариса Ніцой.

Початок програми '' Гостре питання ''. Двадцять перша гостя – Лариса Ніцой | ч.1

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