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Програма '' Гостре питання ''. Двадцять другий гість – Денис Силантьєв ч.2

28Читати матеріал російською

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – народний депутат України, чемпіон світу з плавання і призер Олімпійських ігор Денис Силантьєв.

Початок програми '' Гостре питання ''. Двадцять другий гість – Денис Силантьєв | ч.1

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