Програма ''Гостре питання''. Дев'ятий гість – Віктор Бондар | ч.2

Програма ''Гостре питання''. Дев'ятий гість – Віктор Бондар | ч.263Читати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – народний депутат України, голова політичної партії "Відродження".
Початок програми '' Гостре питання ''. Дев'ятий гість – Віктор Бондар | ч.1
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