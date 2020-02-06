Програма ''Гостре питання''. Дев'яносто другий гість – Ігор Кондратюк ч.2
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому етері глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.
Сьогодні на "допиті" ObozTV – продюсер, телеведучий Ігор Кондратюк
Початок програми ''Гостре питання''. Дев'яносто другий гість – Ігор Кондратюк | ч.1
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