Програма ''Гостре питання''. Шістдесят перший гість - Іванна Климпуш-Цинцадзе ч.2

Програма ''Гостре питання''. Шістдесят перший гість - Іванна Климпуш-Цинцадзе ч.246 Читати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.
Сьогодні на "допиті" ObozTV - народний депутат України IХ скликання, глава комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Початок програми '' Гостре питання ''. Шістдесят перший гість - Іванна Климпуш-Цинцадзе | ч.1
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