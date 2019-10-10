Програма ''Гостре питання''. Шістдесят перший гість - Іванна Климпуш-Цинцадзе ч.1

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV - народний депутат України IХ скликання, глава комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Продовження програми '' Гостре питання ''. Шістдесят перший гість - Іванна Климпуш-Цинцадзе | ч.2

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