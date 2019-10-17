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17 жовтня • оновлено в 20:36
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Програма ''Гостре питання''. Шістдесят другий гість - Антін Мухарський ч.2

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Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять в прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає у ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" ObozTV - письменник, ведучий, співак, шоу-мен Антін Мухарський.

Початок програми ''Гостре питання''. Шістдесят другий гість - Антін Мухарський | ч.1

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Теми
Гостре Питання Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Антін Мухарський
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