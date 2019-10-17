Програма ''Гостре питання''. Шістдесят другий гість - Антін Мухарський ч.2

Програма ''Гостре питання''. Шістдесят другий гість - Антін Мухарський ч.281 Читати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять в прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає у ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" ObozTV - письменник, ведучий, співак, шоу-мен Антін Мухарський.
Початок програми ''Гостре питання''. Шістдесят другий гість - Антін Мухарський | ч.1
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Гостре Питання" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы