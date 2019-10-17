Програма ''Гостре питання''. Шістдесят другий гість - Антін Мухарський ч.1

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять в прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає у ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" ObozTV - письменник, ведучий, співак, шоу-мен Антін Мухарський.

Продовження програми ''Гостре питання''. Шістдесят другий гість - Антін Мухарський | ч.2

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!