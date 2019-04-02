Проголосували не всі правоохоронці: Obozrevatel News о 11:00 від 02.04.2019

Проголосували не всі правоохоронці

40% відсотків поліцейських, рятувальників і нацгвардійців не змогли проголосувати на виборах президента. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він пояснив: так сталося, оскільки багато правоохоронців були далеко від дільниць, де вони зареєстровані.

Пожежа в долині нарцисів

У Закарпатській області горіло півтора гектара біосферного заповідника поруч із Долиною нарцисів. Як повідомили в ДСНС, вогонь спалахнув учора надвечір, а загастити його вдалося лише вночі. Горіли суха трава та чагарники. Самі квіти, за словами фахівців заповідника, не вигоріли, адже їхні цибулини перебувають у землі.

В зоні ООС поранено трьох військових

В зоні ООС 18 обстрілів, троє українських військових отримали поранення. З мінометів, в тому числі і забороненого калібру - бойовики били по позиціям армійців поблизу Кримського, Новолуганського та Зайцевого.

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