Прогноз погоди в Україні на вівторок 22 грудня, з Алісою Мярковською

Obozrevatel Відео 15:00, 21.12.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Європа терміново закривається від Великобританії через новий тип коронавірусу: що відбувається

СБУ "втратила" частину партії кокаїну, завезеного в Україну з Еквадору

У Дніпрі неадекват проломив череп хлопцю в супермаркеті. Відео

Терористи "Л/ДНР" поранили двох воїнів ЗСУ

Гіркін запропонував возити у Чорне море айсберги для водопостачання Криму