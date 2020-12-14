Прогноз погоди в Україні на вівторок, 15 грудня, з Алісою Мярковською

Obozrevatel Відео 15:00, 14.12.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Арсенальна площа в Києві зміниться після реконструкції. Фото

В Україні добова кількість хворих на COVID-19 різко знизилася до 6,5 тис.

Україна відстояла заборону експорту лісу в арбітражному суді

Як в СРСР пили одеколон і скломий

ЗСУ облаштували нову лінію оборони на Донбасі. Фото