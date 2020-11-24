Прогноз погоди в Україні на середу, 25 листопада, з Алісою Мярковською

Obozrevatel Відео 15:00, 24.11.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

В офісі Зеленського розповіли про створення пулу блогерів для "позитивного висвітлення"

Ткаченко запропонував ввести двотижневий локдаун на новорічні свята

Біля посольства США в Києві відбувся масовий мітинг: стягнули спецтехніку і силовиків

Українців змусять цілий рік платити абонплату за опалення та воду: скільки зберуть і куди витратять

Один із найкращих аерокосмічних конструкторів України помер від COVID-19