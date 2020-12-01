Прогноз погоди в Україні на середу, 2 грудня, з Алісою Мярковською

Obozrevatel Відео 15:00, 1.12.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Українцям з 1 грудня перерахують зарплати, пенсії і підвищать тарифи на газ: озвучені суми

Штати Арізона і Вісконсін підтвердили перемогу Байдена на виборах президента США

Вселенський патріарх Варфоломій відвідає Україну вперше з 2008 року

Співвласник курорту "Буковель" заявив, що в Карпатах вірус не живе, і проанонсував старт зимового сезону

Розраховувати Україні на домовленості з Путіним не варто