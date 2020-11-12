Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 13 листопада з Алісою Мярковською

Obozrevatel Відео 15:00, 12.11.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Зеленського та Єрмака з COVID-19 госпіталізували у "Феофанію"

Абонплата за газ злетить: українцям у два етапи перерахують суми в платіжках

На Житомирщині пацієнти з коронавірусом лежать у коридорах. Медики падають із ніг, до хворих на діабет та онкологію не доходять руки

Тільки повний локдаун врятує Україну: хто порушує з уряду – на шибеницю

Зеленський і Єрмак мають легкі симптоми COVID-19, – Мендель