Прогноз погоди в Україні на понеділок, 23 листопада, з Алісою Мярковською

Obozrevatel Відео 15:00, 22.11.2020 Оновлено: 15:01, 22.11.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

У Львові 11-річна дівчинка вдихнула цвях: лікарі провели складну операцію

Під Києвом намагались організувати "протестний Майдан": блогери розвінчали фейки

У Росії відповіли на заклик Санду вивести війська з Придністров'я

Китай поборов COVID-19 "кодом здоров'я" та запропонував його всьому світу

Хто не зрозумів війну – не зрозуміє річницю Майдану