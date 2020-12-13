Прогноз погоди в Україні на понеділок, 14 грудня, з Алісою Мярковською

Obozrevatel Відео 15:00, 13.12.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Після дзвінків шахраїв в українців зникають гроші з банківських карток: як не стати жертвою

Офіс президента взяли під посилену охорону поліції

Times повідомила про спробу повторного отруєння Навального: в Росії відреагували

Давиденко: влада провалила підготовку до епідемії, наступні місяці будуть критичними. Інтерв'ю

Вчені заявили про здатність зубних паст нейтралізувати коронавірус