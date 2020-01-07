До -9 градусів: прогноз погоди в Україні на 8 січня від ObozTV
Після різдвяних свят синоптична ситуація в Україні суттєво не зміниться.
ObozTV представляє прогноз погоди на середу, 8 січня.
На заході майже по всіх областях буде похмуро, в Ужгороді сніжитиме. Вдень на термометрах +3 градуси, вночі -9.
Північним регіонам обіцяють хмарну погоду без опадів. Денний максимум +1 градус, нічний мінімум -4.
На сході за прогнозом сухо, мінлива хмарність. Вдень стрілка термометра підніметься до нуля, вночі опуститься до -3 градусів.
На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря протягом дня +3, вночі -3 градуси.
У центральних областях також мінлива хмарність, погода буде сухою. Температура повітря вдень +1 градус, вночі -4.
У Києві сонце чергуватиметься з хмарами, опадів не очікується. Денний максимум +3, нічний мінімум -4 градуси.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань поділився довгостроковим прогнозом на березень 2020 року та розповів, коли в Україну прийде весна.
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