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7 січня • оновлено в 16:38
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До -9 градусів: прогноз погоди в Україні на 8 січня від ObozTV

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Після різдвяних свят синоптична ситуація в Україні суттєво не зміниться.

ObozTV представляє прогноз погоди на середу, 8 січня.

На заході майже по всіх областях буде похмуро, в Ужгороді сніжитиме. Вдень на термометрах +3 градуси, вночі -9.

Північним регіонам обіцяють хмарну погоду без опадів. Денний максимум +1 градус, нічний мінімум -4.

На сході за прогнозом сухо, мінлива хмарність. Вдень стрілка термометра підніметься до нуля, вночі опуститься до -3 градусів.

До -9 градусів: прогноз погоди в Україні на 8 січня від ObozTV

На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря протягом дня +3, вночі -3 градуси.

У центральних областях також мінлива хмарність, погода буде сухою. Температура повітря вдень +1 градус, вночі -4.

У Києві сонце чергуватиметься з хмарами, опадів не очікується. Денний максимум +3, нічний мінімум -4 градуси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань поділився довгостроковим прогнозом на березень 2020 року та розповів, коли в Україну прийде весна.

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Прогноз погоди Погода ObozTV Ефіри Oboz TV
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