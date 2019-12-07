Дощі зі снігом накриють пів України: прогноз погоди на 8 грудня від ObozTV

У неділю в окремих областях України очікуються опади у вигляді дощу та снігу, на решті території – сухо.

ObozTV представляє прогноз погоди на 8 грудня.

На заході небо затягне хмарами, в Ужгороді обіцяють короткочасну зливу. Вдень на термометрах +5 градусів, уночі 0.

Північ – хмарно, прогнозують дощ та мокрий сніг. Денний максимум +3 градуси, нічний мінімум 0.

На сході мінлива хмарність, подекуди дощитиме. Вдень повітря прогріється до +6, вночі стовпчик термометра опуститься до 0.

Півдню та Криму обіцяють похмурий день, без опадів. Температура повітря протягом дня +8, вночі +3 градуси.

У центральних областях хмарно з проясненнями, місцями пройдуть дощі. Температура повітря вдень +4 градуси, вночі 0.

У Києві хмарно, але опадів не прогнозують. Денний максимум +3, нічний мінімум +2 градуси.

OBOZREVATEL нагадує, що до Нового року залишається трохи більше трьох тижнів, тож уже час обирати святкове вбрання – пропонуємо топ-5 трендових варіантів суконь, які підійдуть для зустрічі 2020 року.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram