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6 січня • оновлено в 17:51
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Як зміниться погода на Різдво: прогноз на 7 січня від ObozTV

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На Різдво в Україні буде легкий морозець, але снігу не передбачається.

ObozTV представляє прогноз погоди на вівторок, 7 січня.

У західних областях сонце чергуватиметься з хмарами, опадів не прогнозують. Вдень на термометрах +2 градуси, вночі -6.

На півночі захмарить, погода буде сухою. Денний максимум 0, нічний мінімум -6 градусів.

На сході мінлива хмарність, без опадів. Вдень стрілка термометра підніметься до +1 градуса, вночі опуститься до -6.

Як зміниться погода на Різдво: прогноз на 7 січня від ObozTV

На півдні та в Криму переважатиме сонячна і суха погода. Температура повітря протягом дня +3 градуси, вночі -4.

У центральній Україні хмарно з проясненнями, опадів також не очікується. Температура повітря вдень 0, вночі -8 градусів.

У Києві 7 січня буде сухо, небо затягне хмарами. Денний максимум -1 градус, нічний мінімум -6.

ObozTV вітає із Різдвом Христовим та бажає гарних святкувань! Нехай в оселі кожного українця буде любов, злагода та достаток!

Нагадаємо, з 2017 року Україна офіційно святкує Різдво Христове двічі – спочатку 25 грудня, а потім 7 січня. У чому полягає різниця – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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