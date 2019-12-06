Морози відступлять: прогноз погоди в Україні на 7 грудня від ObozTV

На вихідних синоптики обіцяють плюсову температуру, лише вночі можливий невеликий мороз до -2 градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на суботу, 7 грудня.

На заході мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Вдень на термометрах +6 градусів, уночі 0.

На півночі переважно ясно та сухо. Денний максимум +4 градуси, нічний мінімум -2.

Східним областям обіцяють похмурий день без опадів. Стрілка термометра підніметься до +6 градусів, уночі опуститься до 0.

На півдні та в Криму небо затягне хмарами. Температура повітря протягом дня +10, вночі +2 градуси.

У центральних регіонах очікується хмарна погода, без опадів. Температура повітря вдень +6, вночі -1 градус.

У Києві в суботу сонячно та сухо. Денний максимум +2 градуси, нічний мінімум 0.

Як писав OBOZREVATEL, за прогнозами відлига в Україні триватиме до 12-13 грудня – народний синоптик Леонід Горбань попередив, коли чекати на повернення морозів.

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