Погода перед 8 березня буде мінливою: прогноз від ObozTV

Погода в суботу в Україні буде мінливою, подекуди прогляне сонце, але в деяких регіонах очікуються короткочасні дощі.

ObozTV представляє прогноз погоди на 7 березня.

На заході хмаритиме практично по всій території. В Ужгороді, Львові та Чернівцях прогнозують легкі зливи. Температура вдень від +6 до +14 градусів, нічна температура – до +1.

На півночі мінлива хмарність, подекуди дощ. В Чернігові без опадів. Стовпчики термометрів вдень покажуть від +9 до +13, вночі до +7 градусів.

Східним регіонам синоптики обіцяють суху та хмарну погоду, лише в Харкові пройде злива. Температура повітря вдень від +9 до +14 градусів, уночі місцями знизиться до +6.

На півдні України буде ясно та сонячно. Вдень повітря прогріється до +16, вночі стовпчики термометрів подекуди опустяться до +6 градусів.

У центральній Україні очікується похмура погода, місцями дощитиме – зокрема, у Кропивницькому та Черкасах. Температура повітря вдень коливатиметься від +9 до +14 градусів, уночі від +5 до +10.

У Києві в суботу хмарно з проясненнями. Денна температура повітря становитиме від +10 до +13, вночі близько +9 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше синоптикиня Наталія Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 8 березня, у Міжнародний жіночий день.

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