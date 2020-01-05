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5 січня • оновлено в 17:32
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На Святвечір вдарить мороз: прогноз погоди в Україні на 6 січня від ObozTV

1.6т
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На Святвечір по всій Україні похолоднішає, очікуються морози до -7 градусів. Місцями пройдуть короткочасні снігопади.

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 6 січня.

На заході мінлива хмарність, у деяких областях сніжитиме. Температура повітря вдень 0, вночі -7 градусів.

У північних регіонах хмарно, в Сумах за прогнозом невеликий снігопад. Денний максимум 0, нічний мінімум -5 градусів.

На сході хмарно з проясненнями. У Дніпрі сніжитиме. Максимум денної температури +1 градус, вночі на термометрах -2.

На Святвечір вдарить мороз: прогноз погоди в Україні на 6 січня від ObozTV

На півдні та в Криму небо затягне хмарами, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +2 градуси, вночі -2.

У центральних областях також захмарить, у Черкасах сніжитиме. Вдень повітря прогріється до нуля, вночі термометри покажуть -5 градусів.

Києву обіцяють хмарну та суху погоду. Денний максимум -2 градуси, нічний мінімум -4.

ObozTV вітає усіх з прийдешнім святом Різдва Христового та бажає благополуччя вашим родинам!

Якою має бути вечеря на Святвечір, коли загадувати бажання та як підготуватися до Різдва – читайте у статті на OBOZREVATEL.

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Прогноз погоди Погода ObozTV Ефіри Oboz TV
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