На Святвечір вдарить мороз: прогноз погоди в Україні на 6 січня від ObozTV
На Святвечір по всій Україні похолоднішає, очікуються морози до -7 градусів. Місцями пройдуть короткочасні снігопади.
ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 6 січня.
На заході мінлива хмарність, у деяких областях сніжитиме. Температура повітря вдень 0, вночі -7 градусів.
У північних регіонах хмарно, в Сумах за прогнозом невеликий снігопад. Денний максимум 0, нічний мінімум -5 градусів.
На сході хмарно з проясненнями. У Дніпрі сніжитиме. Максимум денної температури +1 градус, вночі на термометрах -2.
На півдні та в Криму небо затягне хмарами, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +2 градуси, вночі -2.
У центральних областях також захмарить, у Черкасах сніжитиме. Вдень повітря прогріється до нуля, вночі термометри покажуть -5 градусів.
Києву обіцяють хмарну та суху погоду. Денний максимум -2 градуси, нічний мінімум -4.
ObozTV вітає усіх з прийдешнім святом Різдва Христового та бажає благополуччя вашим родинам!
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