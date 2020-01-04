Місцями снігопади: прогноз погоди в Україні на 5 січня від ObozTV
У неділю в західних областях України сніжитиме. На решті території опадів не передбачається.
ObozTV представляє прогноз погоди на 5 січня.
На заході майже по всіх областях пройдуть короткочасні снігопади. Температура повітря вдень +2, вночі -2 градуси.
На півночі день буде похмурим, але сухим. Денний максимум +1 градус, нічний мінімум -1.
У східних регіонах небо затягне хмарами, опадів не прогнозують. Максимум денної температури +2 градуси, вночі на термометрах -1.
Південь та Крим – хмарно та сухо. Температура повітря вдень +7 градусів, вночі 0.
У центральних областях хмарно з проясненнями, опади не очікуються. Повітря протягом дня прогріється до +2, вночі термометри покажуть -2 градуси.
Києву обіцяють похмуру та суху погоду. Денний максимум +1, нічний мінімум -1 градус.
Як писав OBOZREVATEL, раніше Gismeteo налякав українців прогнозом на кінець січня – синоптичний сайт пообіцяв 22-23 числа морози до -27 градусів. Утім, в Укргідрометцентрі назвали ці дані "некоректними" і пояснили, що прогноз погоди робиться щонайбільше на 15 днів.
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