Сонячно і без снігу: прогноз погоди в Україні на 5 грудня від ObozTV
У четвер в Україні переважатиме сонячна і суха погода, на півдні розпочнеться незначне потепління.
ObozTV представляє прогноз погоди на 5 грудня.
На заході ясно та сухо. Вдень на термометрах +2 градуси, вночі -3.
На півночі хмарно з проясненнями. Денний максимум +2, нічний мінімум -1 градус.
На сході похмуро, без опадів. Вдень повітря прогріється до +1 градуса, вночі стовпчик термометра опуститься до -2.
Південним областям та Криму обіцяють безхмарне небо та повну відсутність опадів. Температура повітря протягом дня +6, вночі -2 градуси.
У центральних регіонах сонячна і суха погода. Температура повітря вдень +3, вночі -2 градуси.
У Києві очікується погожий день. Денний максимум +2 градуси, нічний мінімум -1.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня після короткочасної відлиги до України повернуться морози, а у другій половині грудня пройдуть снігопади.
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