Сонячно і без снігу: прогноз погоди в Україні на 5 грудня від ObozTV

У четвер в Україні переважатиме сонячна і суха погода, на півдні розпочнеться незначне потепління.

ObozTV представляє прогноз погоди на 5 грудня.

На заході ясно та сухо. Вдень на термометрах +2 градуси, вночі -3.

На півночі хмарно з проясненнями. Денний максимум +2, нічний мінімум -1 градус.

На сході похмуро, без опадів. Вдень повітря прогріється до +1 градуса, вночі стовпчик термометра опуститься до -2.

Південним областям та Криму обіцяють безхмарне небо та повну відсутність опадів. Температура повітря протягом дня +6, вночі -2 градуси.

У центральних регіонах сонячна і суха погода. Температура повітря вдень +3, вночі -2 градуси.

У Києві очікується погожий день. Денний максимум +2 градуси, нічний мінімум -1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня після короткочасної відлиги до України повернуться морози, а у другій половині грудня пройдуть снігопади.

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