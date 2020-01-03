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3 січня • оновлено в 16:53
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Погода в Україні почне змінюватися: прогноз на 4 січня від ObozTV

1.7т
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У суботу погода в Україні почне змінюватися, в західних областях пройдуть дощі та мокрий сніг. А вже в неділю опади поширяться практично по всій території.

ObozTV представляє прогноз погоди на 4 січня.

На заході переважатиме похмура погода. В Луцьку очікується короткочасна злива. Вдень на термометрах +3 градуси, вночі -3.

На півночі захмарить, опадів не прогнозують. Денний максимум +2, нічний мінімум -2 градуси.

У східних регіонах погода буде сухою та ясною. Вдень стрілка термометра підніметься до +3, вночі опуститься до -2 градусів.

Погода в Україні почне змінюватися: прогноз на 4 січня від ObozTV

Південь та Крим – мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря протягом дня +5 градусів, уночі -1.

У центральній Україні хмарно з проясненнями, опадів також не прогнозують. Температура повітря вдень +2 градуси, вночі -3.

У Києві в суботу хмарно та сухо. Денний максимум +1, нічний мінімум -1 градус.

OBOZREVATEL нагадує, що попереду на українців чекають чотири вихідних дні поспіль з нагоди святкування Різдва. Які ще вихідні заплановані в 2020 році – докладніше в цьому календарі.

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