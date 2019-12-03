Місцями приморозить до -5 °C: прогноз погоди в Україні на 4 грудня від ObozTV

В Україні місцями приморозить до -5 градусів, але сонце частіше проглядатиме крізь хмари.

ObozTV представляє прогноз погоди на середу, 4 грудня.

На заході переважатиме сонячна і суха погода. Температура повітря вдень +1, вночі -5 градусів.

У північних областях хмарно, місцями сніжитиме. Денний максимум +1 градус, нічний мінімум -4.

На сході мінлива хмарність, переважно без опадів. Максимум денної температури +1 градус, вночі на термометрах -4.

Півдню та Криму обіцяють похмурий день з можливими проясненнями. Температура повітря вдень +3, вночі -1 градус.

У центральних областях небо затягне хмарами, опадів не очікується. Вдень повітря прогріється до +1 градуса, вночі термометри покажуть -4.

Києву прогнозують захмарене небо та відсутність опадів. Денний максимум +1 градус, нічний мінімум -2.

Як писав OBOZREVATEL, в ніч з 2 на 3 грудня Україну завалило снігом, негода стала причиною сотень ДТП. Втім, уже до кінця тижня очікується нове потепління.

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