Місцями приморозить до -5 °C: прогноз погоди в Україні на 4 грудня від ObozTV
В Україні місцями приморозить до -5 градусів, але сонце частіше проглядатиме крізь хмари.
ObozTV представляє прогноз погоди на середу, 4 грудня.
На заході переважатиме сонячна і суха погода. Температура повітря вдень +1, вночі -5 градусів.
У північних областях хмарно, місцями сніжитиме. Денний максимум +1 градус, нічний мінімум -4.
На сході мінлива хмарність, переважно без опадів. Максимум денної температури +1 градус, вночі на термометрах -4.
Півдню та Криму обіцяють похмурий день з можливими проясненнями. Температура повітря вдень +3, вночі -1 градус.
У центральних областях небо затягне хмарами, опадів не очікується. Вдень повітря прогріється до +1 градуса, вночі термометри покажуть -4.
Києву прогнозують захмарене небо та відсутність опадів. Денний максимум +1 градус, нічний мінімум -2.
Як писав OBOZREVATEL, в ніч з 2 на 3 грудня Україну завалило снігом, негода стала причиною сотень ДТП. Втім, уже до кінця тижня очікується нове потепління.
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