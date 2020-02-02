В Україні дощитиме по-весняному: прогноз погоди на 3 лютого від ObozTV

Перший тиждень лютого в Україні розпочнеться з похмурої дощової погоди, місцями з мокрим снігом. Утім, буде надзвичайно тепло – майже як у розпал весни.

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 3 лютого.

На заході всюди дощі. Температура повітря вдень +8°, вночі +1°.

Північним областям прогнозують опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Денний максимум +3°, нічний мінімум 0°.

На сході хмарно, подекуди можливий легкий снігопад, у Запоріжжі дощ. Максимум денної температури +5°, вночі на термометрах +1°.

Півдню та Криму обіцяють суху й хмарну погоду. Температура повітря вдень +9°, вночі +3°.

У центральних регіонах день буде похмурим, місцями – дощ і мокрий сніг. Вдень повітря прогріється до +5°, уночі термометри покажуть +2°.

У Києві хмарно, але сухо. Денний максимум +4°, нічний мінімум +2°.

Як писав OBOZREVATEL, цьогорічну зиму в Україні визнали аномальною – за перші два місяці у більшості областей (за винятком Карпат) не було ані звичних метрових заметів снігу, ані відчутних морозів. За прогнозами, така ж погода збережеться і в лютому.

Але високі температури не норма, а наслідок глобального потепління. Докладніше про те, якими серйозними проблемами загрожує зміна клімату для України та світу – читайте в цьому матеріалі.

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