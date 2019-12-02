Де очікувати снігопадів: прогноз погоди в Україні на 3 грудня від ObozTV
У вівторок в Україні очікується холодна зимова погода, у східних регіонах сніжитиме.
ObozTV представляє прогноз погоди на 3 грудня.
На заході небо затягне хмарами, переважно без опадів. Вдень на термометрах +1 градус, вночі -2.
На півночі також хмаритиме. Денний максимум +1 градус, нічний мінімум -2.
На сході хмарно, майже в усіх областях очікуються легкі снігопади. Температура вдень -1, вночі -2 градуси.
На півдні та в Криму переважатиме похмура і суха погода. Вдень стрілка термометра підніметься до +2 градусів, уночі опуститься до -1.
У центральних областях мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Денний максимум +1, нічний мінімум -4 градуси.
Києву 3 грудня обіцяють хмарну, але суху погоду. Температура повітря вдень +1, вночі -1 градус та короткочасний снігопад.
Як писав OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань поділився прогнозом на перші два місяці зими і розповів, яку погоду варто очікувати на Новий рік.
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