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2 грудня • оновлено в 22:01
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Де очікувати снігопадів: прогноз погоди в Україні на 3 грудня від ObozTV

5.8т
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У вівторок в Україні очікується холодна зимова погода, у східних регіонах сніжитиме.

ObozTV представляє прогноз погоди на 3 грудня.

На заході небо затягне хмарами, переважно без опадів. Вдень на термометрах +1 градус, вночі -2.

На півночі також хмаритиме. Денний максимум +1 градус, нічний мінімум -2.

На сході хмарно, майже в усіх областях очікуються легкі снігопади. Температура вдень -1, вночі -2 градуси.

Де очікувати снігопадів: прогноз погоди в Україні на 3 грудня від ObozTV

На півдні та в Криму переважатиме похмура і суха погода. Вдень стрілка термометра підніметься до +2 градусів, уночі опуститься до -1.

У центральних областях мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Денний максимум +1, нічний мінімум -4 градуси.

Києву 3 грудня обіцяють хмарну, але суху погоду. Температура повітря вдень +1, вночі -1 градус та короткочасний снігопад.

Як писав OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань поділився прогнозом на перші два місяці зими і розповів, яку погоду варто очікувати на Новий рік.

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