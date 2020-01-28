Погода в Україні різко погіршиться: прогноз на 29 січня від ObozTV

Україну накриє циклон і погода різко погіршиться. У середу по всіх регіонах очікується мокрий сніг, дощ та сильний вітер.

ObozTV представляє прогноз погоди на 29 січня.

На заході мінлива хмарність, опади у вигляді дощу та снігу. Температура повітря вдень +7 градусів, уночі 0.

На півночі сніжитиме, а в Чернігові пройде короткочасна злива. Денний максимум +3, нічний мінімум 0 градусів.

У східних областях хмарно, подекуди дощитиме. Максимум денної температури +6 градусів, уночі на термометрах 0.

На півдні та в Криму небо затягне хмарами, але переважно буде сухо. Температура повітря вдень +10, вночі +3 градуси.

У центральній Україні переважатиме похмура і дощова погода. Вдень повітря прогріється до +5 градусів, вночі термометри покажуть +1.

Києву 29 січня також обіцяють короткочасну зливу. Денний максимум та нічний мінімум – на рівні +2 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, снігопади та суттєве похолодання в Україні очікується тільки у другій половині лютого.

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