По Україні пройдуть снігопади: прогноз погоди на 29 грудня від ObozTV

У неділю сніжитиме по всій території України, але морозів не очікується. Вночі температура знизиться максимум до -3, вдень залишаться плюсові показники.

ObozTV представляє прогноз погоди на 29 грудня.

На заході переважатиме похмура та сніжна погода. Вдень на термометрах нуль градусів, вночі -3.

У північних регіонах захмарить, у Житомирі можливий короткочасний снігопад. Денний максимум +1, нічний мінімум -2 градуси.

На сході небо затягне хмарами, сніжитиме по всіх областях. Вдень стрілка термометра підніметься до +2, вночі опуститься до -2 градусів.

Півдню та Криму синоптики обіцяють похмурий день, місцями опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура повітря протягом дня +3 градуси, вночі -1.

У центральній Україні хмарно, в окремих областях пройде легкий снігопад. Температура повітря вдень +1 градус, вночі -2.

У Києві в неділю також очікується сніг. Денний максимум +1, нічний мінімум -1 градус.

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