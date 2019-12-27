Мокро й холодно: прогноз погоди в Україні на 28 грудня від ObozTV
До кінця тижня в Україні втримається волога погода – дощ чергуватиметься із мокрим снігом, можлива ожеледиця.
ObozTV представляє прогноз погоди на суботу, 28 грудня.
На заході захмарить, майже по всіх областях пройде легкий снігопад. Температура повітря вдень +2 градуси, вночі -1.
На півночі також сніжитиме. Денний максимум +2 градуси, нічний мінімум -1.
На сході дощ чергуватиметься з мокрим снігом. Максимум денної температури +3, вночі на термометрах +1 градус.
На півдні та в Криму небо затягне хмарами. У Сімферополі – невеликий снігопад. Температура повітря вдень +3 градуси, вночі 0.
У центральних регіонах хмарно, опади у вигляді снігу. Вдень повітря прогріється до +2, вночі термометри покажуть -1 градус.
Києву обіцяють похмуру та сніжну погоду. Денний максимум +1 градус, нічний мінімум -1.
Як писав OBOZREVATEL, у Гідрометцентрі пообіцяли "аномальну теплу" новорічну ніч. За прогнозами синоптиків, серйозних опадів 31 грудня не очікується.
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