Де в Україні випаде сніг: прогноз погоди на 27 грудня від ObozTV

В останню п'ятницю цього року на заході Україні сніжитиме, а на сході очікуються дощі.

ObozTV представляє прогноз погоди на 27 грудня.

По західних областях пройде легкий снігопад. Вдень на термометрах +4 градуси, вночі нуль.

Північним регіонам обіцяють хмарну погоду з мокрим снігом. Денний максимум +4 градуси, нічний мінімум +1.

На сході захмарить, майже по всіх областях дощитиме. Вдень стрілка термометра підніметься до +7, вночі опуститься до +4 градусів.

На півдні та в Криму хмарно, опадів не прогнозують. Температура повітря протягом дня +6, вночі +4 градуси.

У центральній Україні день буде похмурим. У Черкасах сніжитиме, а у Полтаві – дощитиме. Температура повітря вдень +6 градусів, уночі +1.

У Києві хмарно, опадів не прогнозують. Денний максимум +3, нічний мінімум +2 градуси.

Як писав OBOZREVATEL, на початку Нового року синоптики також очікують аномально теплу погоду – вже з'явився прогноз на січень 2020 року.

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