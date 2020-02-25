В Україні знову потеплішає: прогноз погоди на 26 лютого від ObozTV

У середу в Україні знову потеплішає, але збережеться переважно хмарна погода, місцями з дощем та легкими снігопадами.

ObozTV представляє прогноз погоди на 26 лютого.

На заході небо затягне хмарами. Практично на всій території передбачаються короткочасні зливи. Вдень термометри покажуть до +10, вночі температура коливатиметься від +2 до +7 градусів.

На півночі протягом усього дня хмарно. Вночі у Житомирі дощитиме, в Сумах можливий легкий сніг. Денний максимум до +7 градусів, уночі температура місцями опуститься до нуля.

У східних регіонах встановиться похмура погода. В Харкові за прогнозом сніжитиме, у Дніпрі пройде дощ. Температура повітря вдень від +1 до +7 градусів, уночі від -3 до +5.

На півдні хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вдень від +5 до +9, вночі від +1 до +8 градусів.

У центральних областях хмарно, очікуються короткочасні дощі. Температура повітря вдень від +3 до +9 градусів, уночі термометри покажуть від +1 до +7.

У Києві також хмаритиме. Температурний максимум вдень +6, вночі від +2 до +3 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, в результаті негоди 24-25 лютого в Україні були знеструмлені понад півтисячі населених пунктів. Шквальний вітер повалив сотні дерев, а в Одесі розігрався сильний шторм і лиман ледь не змив Об'їзну дорогу.

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