Де в Україні випаде сніг: прогноз погоди на 25 листопада від ObozTV
На початку нового тижня погода в Україні суттєво не зміниться. Місцями ймовірні невеликі снігопади, але переважно без опадів.
ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 25 листопада.
На заході захмарить, опадів не очікується. Температура повітря вдень +10, вночі -1 градус.
На півночі погода буде похмурою, у Житомирі обіцяють легкий снігопад. Денний максимум 0, нічний мінімум -5 градусів.
На сході переважатиме сонячна і суха погода. Максимум денної температури +2 градуси, вночі на термометрах -5.
Південь та Крим – без опадів, небо затягне хмарами. Температура повітря вдень +9 градусів, уночі +1.
У центральних областях хмарно та сухо. Вдень повітря прогріється до +2, вночі термометри покажуть -5 градусів.
У Києві понеділок буде похмурим, без снігу. Денний максимум 0 градусів, нічний мінімум -3.
OBOZREVATEL нагадує, що потепління в Україні очікується вже з 26-27 листопада. За прогнозами синоптиків, з середини тижня денні температури будуть плюсовими – від +2 до +7 градусів, а морозитиме лише вночі.
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