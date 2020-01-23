Сніг припиниться, але не скрізь: прогноз погоди в Україні на 24 січня від ObozTV

У найближчу добу в більшості регіонів України опади припиняться, хоча місцями ще можливий короткочасний сніг.

ObozTV представляє прогноз погоди на п'ятницю, 24 січня.

На заході сонце чергуватиметься з хмарами, опадів не очікується. Вдень на термометрах +3 градуси, вночі -3.

На півночі захмарить, в Сумах передбачається невеликий снігопад. Денний максимум +1 градус, нічний мінімум -2.

Східним областям синоптики обіцяють хмарну та суху погоду. Вдень стрілка термометра підніметься до +2, вночі опуститься до -3 градусів.

На півдні та в Криму небо затягне хмарами, опадів не прогнозують. Температура повітря протягом дня +4 градуси, вночі -3.

Центральна Україна – хмарно з проясненнями, також без опадів. Температура повітря вдень +3, вночі -2 градуси.

У Києві за прогнозом сухо, небо затягне хмарами. Денний максимум +2 градуси, нічний мінімум 0.

Як писав OBOZREVATEL, в лютому 2020 року синоптики очікують таку ж аномально теплу погоду, як і в перші два місяці зими – з'явився новий довгостроковий прогноз.

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