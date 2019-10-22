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22 жовтня • оновлено в 17:35
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Похолодання в Україні відкладається: прогноз погоди на 23 жовтня від ObozTV

1.7т Читати матеріал російською

Похолодання в Україні відкладається ще на кілька днів. У середу знову очікується гарна погода, з комфортною для цієї пори року температурою – від +15 до +22 градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди на 23 жовтня.

На заході переважатиме гарна і сонячна погода, лише в окремих областях хмаритиме. Опадів не прогнозують. Вдень на термометрах +20 градусів, уночі +7.

Півночі синоптики обіцяють мінливу хмарність, без опадів. Денний максимум +15 градусів, нічний мінімум +7.

На сході ясно, також без опадів. Вдень повітря прогріється до +20, вночі стовпчик термометра опуститься до +10 градусів.

Похолодання в Україні відкладається: прогноз погоди на 23 жовтня від ObozTV

На півдні та в Криму – гарний погожий день. Температура повітря протягом дня +22 градуси, вночі +10.

У центральних областях безхмарне небо, жодних опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +18, вночі +8 градусів.

У Києві мінлива хмарність, сухо. Денний максимум +15 градусів, нічний мінімум +11.

Як писав OBOZREVATEL, попри гарну погоду цими днями Україну накрила хвиля чадного газу. У Гідрометцентрі спрогнозували, що "туман" триватиме до п'ятниці, 25 жовтня. Про причини і наслідки отруйного смогу – докладніше в нашому матеріалі.

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