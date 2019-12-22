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22 грудня • оновлено в 17:16
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Заллє дощами: прогноз погоди в Україні на 23 грудня від ObozTV

2.1т
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На початку нового тижня Україну накриє дощами. Опади очікуються майже по всіх областях.

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 23 грудня.

На заході небо затягне хмарами, пройдуть невеликі зливи. Температура повітря вдень +9, вночі +3 градуси.

Півночі також обіцяють хмари з дощем. Денний максимум +10 градусів, нічний мінімум +5.

На сході мінлива хмарність, місцями – короткочасні дощі. Максимум денної температури +11, вночі на термометрах +2 градуси.

Заллє дощами: прогноз погоди в Україні на 23 грудня від ObozTV

На півдні та в Криму сонце чергуватиметься з дощем. Температура повітря вдень +13 градусів, уночі +9.

У центральних регіонах небо затягне хмарами, які принесуть із собою опади. Повітря протягом дня прогріється до +10, вночі термометри покажуть +3 градуси

У Києві за прогнозом хмарно з проясненнями, можлива короткочасна злива. Денний максимум +9 градусів, нічний мінімум +7.

Сьогодні відмінний день, щоб змінити життя на краще!

Як писав OBOZREVATEL, українці вже активно готуються до Нового року. 19 грудня на Софійській площі в Києві урочисто засвітили головну ялинку країни. З програмою святкових заходів в Києві можна ознайомитися тут.

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Прогноз погоди Погода ObozTV Ефіри Oboz TV
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