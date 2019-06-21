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Спека не здається: прогноз погоди в Україні на 21 червня від ObozTV

1.7тЧитати матеріал російською

Ще кілька спекотних днів залишилося до довгоочікуваного зниження температури. ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 21 червня.

На заході небо буде хмарним, місцями синоптики обіцяють дощі. Незважаючи на це, повітря вдень прогріється до +28, вночі +17.

На півночі опади будуть чергуватися з проясненнями, вдень +27, вночі ясно і прохолодно +16.

Спека не здається: прогноз погоди в Україні на 21 червня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На сході ясна суха погода, температура повітря +30, вночі +18.

Південь і Крим - буде жарко, хоч і невелика, до +32 вдень, вночі +19.

У центральних областях мінлива хмарність, можливі незначні опади. Вдень повітря прогріється до +29. Вночі прохолодніше, +17.

У столиці ясний сонячний день, без опадів. Днем максимальний показник +29, вночі +20.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за попередніми прогнозами синоптиків, ослаблення спеки в Україні очікується 24-25 червня.

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