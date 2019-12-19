Україною пройдуть дощі: прогноз погоди на 20 грудня від ObozTV

До Нового року залишилося менше двох тижнів, а в Україні продовжує панувати по-весняному тепла погода. У п'ятницю в деяких областях пройдуть дощі.

ObozTV представляє прогноз погоди на 20 грудня.

На заході небо затягне хмарами, місцями очікуються короткочасні зливи. Температура повітря вдень +11, вночі +5 градусів.

На півночі хмарно та сухо. Денний максимум +6 градусів, нічний мінімум +2.

Східним регіонам обіцяють похмурий день, у Запоріжжі пройде дощ. Максимум денної температури +10, вночі на термометрах +3 градуси.

На півдні та в Криму також хмаритиме, невелика злива ймовірна у Сімферополі. Температура повітря вдень +13 градусів, уночі +6.

У центральних областях небо затягне хмарами, але опадів не прогнозують. Повітря протягом дня прогріється до +8, вночі термометри покажуть +3 градуси.

У Києві – похмуро та сухо. Денний максимум +5 градусів, нічний мінімум +4.

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