Буде сюрприз: прогноз погоди в Україні на 2 лютого від ObozTV

В Україні різко потеплішає, місцями до +12 градусів. У неділю по всій території пройдуть короткочасні дощі.

ObozTV представляє прогноз погоди на 2 лютого.

У західних областях небо затягне хмарами, які принесуть із собою опади. Вдень на термометрах +6, вночі +3 градусів.

На півночі також дощитиме. Денний максимум +6 градусів, нічний мінімум +3.

Східним регіонам прогнозують короткочасний дощ. Вдень стрілка термометра підніметься до +8, вночі опуститься до +2 градусів.

На півдні та в Криму – похмуро, місцями опади. Температура повітря протягом дня +12 градусів, уночі +7.

У центральних областях переважатиме хмарна погода. У Полтаві – легка злива. Температура повітря вдень +9, вночі +4 градуси.

Києву синоптики також обіцяють короткочасний дощ. Денний максимум +6 градусів, нічний мінімум також +6.

OBOZREVATEL нагадує, що "красива" дата 02.02.2020 є паліндромом – числом, яке читається однаково в обох напрямках. Як розповів астролог і нумеролог Ігор Мехеда, цей день може змінити долю.

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