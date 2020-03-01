Весна в Україні розпочнеться з дощів: прогноз на 2 березня від ObozTV

Весна в Україні розпочнеться з дощів: прогноз погоди на 2 березня від ObozTV
Перший тиждень весни в Україні розпочнеться із теплої, але хмарної дощової погоди.
ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 2 березня.
На заході небо затягне хмарами та пройдуть дощі. Вдень повітря прогріється до +11, вночі термометри покажуть від +2 до +6 градусів.
На півночі очікується похмура погода, в Житомирі та Чернігові – легкі зливи. Денний максимум до +6 градусів, уночі від 0 до +5.
У східних регіонах переважно хмарно, без опадів. Температура повітря вдень від +3 до +7 градусів, уночі місцями температура знизиться до нуля.
На півдні хмаритиме по всій території. Температура повітря вдень від +6 до +8, вночі від +1 до +8 градусів.
У центральних областях сухо і хмарно, тільки у Вінниці очікується короткочасний дощ. Температура повітря вдень від +4 до +8 градусів, уночі від +1 до +7.
У Києві мінлива погода з опадами. Денний максимум до +8, вночі температура повітря від +4 до +6 градусів.
Як писав OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Назарій Данилюк дав аномальний прогноз на літо-2020 в Україні.
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