Весна в Україні розпочнеться з дощів: прогноз на 2 березня від ObozTV

Перший тиждень весни в Україні розпочнеться із теплої, але хмарної дощової погоди.

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 2 березня.

На заході небо затягне хмарами та пройдуть дощі. Вдень повітря прогріється до +11, вночі термометри покажуть від +2 до +6 градусів.

На півночі очікується похмура погода, в Житомирі та Чернігові – легкі зливи. Денний максимум до +6 градусів, уночі від 0 до +5.

У східних регіонах переважно хмарно, без опадів. Температура повітря вдень від +3 до +7 градусів, уночі місцями температура знизиться до нуля.

На півдні хмаритиме по всій території. Температура повітря вдень від +6 до +8, вночі від +1 до +8 градусів.

У центральних областях сухо і хмарно, тільки у Вінниці очікується короткочасний дощ. Температура повітря вдень від +4 до +8 градусів, уночі від +1 до +7.

У Києві мінлива погода з опадами. Денний максимум до +8, вночі температура повітря від +4 до +6 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Назарій Данилюк дав аномальний прогноз на літо-2020 в Україні.

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