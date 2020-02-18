Тепло і сонячно: прогноз погоди в Україні на 19 лютого від ObozTV

У середу в Україні переважатиме тепла і сонячна погода. Хоча подекуди хмаритиме, опадів не очікується.

ObozTV представляє прогноз погоди на 19 лютого.

На заході хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів вдень піднімуться максимум до +8, вночі температура місцями впаде до нуля.

Півночі України синоптики обіцяють ясну погоду, лише у Житомирі небо затягнуть хмари. Денний максимум до +7, вночі від 0 до +5 градусів .

Східний регіон – без опадів, переважно хмарно. Температура повітря вдень від 0 до +5, уночі від 0 до +2 градусів.

На півдні малохмарно, в Одесі очікується справжня весняна погода. Температура повітря вдень від +5 до +9, вночі від +2 до +7 градусів.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень від +3 до +8, вночі від нуля до +5 градусів.

Києву прогнозують ясний сонячний день. Денний максимум +6 градусів, уночі температура опуститься до нуля.

Як раніше писав OBOZREVATEL, синоптики вже порівнюють зимову погоду в Україні с кліматом Італії, Греції або навіть Кіпру. За прогнозами вчених, тривалість перехідних сезонів (осені та весни) може скоротитися з трьох місяців до одного.

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