Погода приготувала подарунки на Святого Миколая: прогноз на 19 грудня від ObozTV

Цього року День святого Миколая в Україні пройде без традиційних морозів та снігу. На заході та півночі похолоднішає на кілька градусів, але все одно пануватиме майже весняне тепло.

ObozTV представляє прогноз погоди на четвер, 19 грудня.

На заході небо затягне хмарами, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +8, вночі +3 градуси.

Північ – хмарно та сухо. Денний максимум +5 градусів, нічний мінімум +3.

Східним областям обіцяють мінливу хмарність, також без опадів. Максимум денної температури +9, вночі на термометрах +3 градуси.

На півдні та в Криму переважатиме похмура та суха погода. Температура повітря вдень +14, вночі +5 градусів.

В центральній Україні буде хмарно, без краплини опадів. Повітря протягом дня прогріється до +10, вночі термометри покажуть +3 градуси.

У Києві за прогнозом похмуро та сухо. Денний максимум +5 градусів, нічний мінімум +4.

Те, що не можна змінити, давно час забути.

OBOZREVATEL нагадує, що 19 грудня православні віряни відзначають День святого Миколая Чудотворця, або, як його називають у народі, Миколи Зимового. У ніч на 19 грудня дітлахам кладуть під подушку подарунки. Більше про традиції та заборони свята – читайте тут.

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