В Україні аномальна зима: прогноз на 17 грудня від ObozTV

В Україні триває аномально тепла зима. У вівторок по всій країні очікується від +6 до +9 градусів, а на заході та півдні повітря прогріється аж до +11... +12 градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди на 17 грудня.

У західних регіонах мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Вдень на термометрах +11 градусів, уночі +2.

На півночі сухо, небо затягне хмарами. Денний максимум +7, нічний мінімум +2 градуси.

На сході хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень повітря прогріється до +6, вночі стовпчик термометра опуститься до +1 градуса.

На півдні та в Криму також мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря протягом дня +12, вночі +4 градуси.

У центральних областях день буде похмурим, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +9 градусів, уночі +1.

У Києві хмаритиме, погода лишатиметься сухою. Денний максимум +6, нічний мінімум +3 градуси.

Нагадаємо, що 17 грудня православна церква вшановує пам'ять святої Варвари. Детальніше про свято, його історію, традиції та заборони – в матеріалі OBOZREVATEL.

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