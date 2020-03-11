Дощі в Україні припиняться: прогноз погоди на 12 березня від ObozTV

Найближчої доби погода в Україні буде переважно сонячною та сухою.

ObozTV представляє прогноз погоди на четвер, 12 березня.

На заході в основному ясно, лише в Ужгороді трохи хмаритиме.Вдень стовпчики термометрів покажуть від +10 до +17, вночі від +5 до +13 градусів.

На півночі мінлива хмарність, без опадів. Денна температура +10... +15 градусів, уночі місцями опуститься до +5.

У східних областях очікується тепла і суха погода. Температура повітря вдень від +8 до +14, вночі від +6 до +10 градусів.

Південь затягнуть хмари, лише у Сімферополі чисте небо. Денна температура коливатиметься в межах від +13 до +17 градусів, нічна від +8 до +14.

В центральних регіонах мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень від +10 до +15 градусів, уночі +5... +12.

У Києві 12 березня обіцяють сонячну погоду. Протягом дня повітря прогріється до +15, вночі температура становитиме +12 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджується карантин через коронавірус COVID-2019. На три тижні закриють школи, університети та інші навчальні заклади, а також опиняться під забороною масові заходи, чисельністю понад 200 осіб.

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