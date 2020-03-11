Головна Новини
11 березня • оновлено в 17:17
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Дощі в Україні припиняться: прогноз погоди на 12 березня від ObozTV

414
Читати матеріал російською

Найближчої доби погода в Україні буде переважно сонячною та сухою.

ObozTV представляє прогноз погоди на четвер, 12 березня.

На заході в основному ясно, лише в Ужгороді трохи хмаритиме.Вдень стовпчики термометрів покажуть від +10 до +17, вночі від +5 до +13 градусів.

На півночі мінлива хмарність, без опадів. Денна температура +10... +15 градусів, уночі місцями опуститься до +5.

У східних областях очікується тепла і суха погода. Температура повітря вдень від +8 до +14, вночі від +6 до +10 градусів.

Дощі в Україні припиняться: прогноз погоди на 12 березня від ObozTV

Південь затягнуть хмари, лише у Сімферополі чисте небо. Денна температура коливатиметься в межах від +13 до +17 градусів, нічна від +8 до +14.

В центральних регіонах мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень від +10 до +15 градусів, уночі +5... +12.

У Києві 12 березня обіцяють сонячну погоду. Протягом дня повітря прогріється до +15, вночі температура становитиме +12 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджується карантин через коронавірус COVID-2019. На три тижні закриють школи, університети та інші навчальні заклади, а також опиняться під забороною масові заходи, чисельністю понад 200 осіб.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Погода ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Погода ObozTV Прогноз погоди Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини